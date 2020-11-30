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Burhaniye’de okullara hayırsever firmadan boya desteği

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.11.2020 09:17 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, okullara, bir üniversitenin Yapı Kulübü aracılığı ile boya yardımı yapıldı.

Burhaniye’de okullara hayırsever firmadan boya desteği

Burhaniye ilçesinde, okullara, bir üniversitenin Yapı Kulübü aracılığı ile boya yardımı yapıldı. Tanınmış bir boya firması tarafından gönderilen 22 kova boyanın ilçedeki temel eğitim okullarında kullanılacağı bildirildi.
Bir üniversitenin Yapı Kulübü içinde yer alan Burhaniyeli Alperen Girgin’in girişimleri ile boya firmasından sağlanan 22 kova boya, Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar tarafından teslim alınırken, boyaların ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda kullanacağı bildirildi. Burhaniyeli Üniversite öğrencisi Alperen Girgin ve boya firması yetkililerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İzettin Zengin, “ Okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışıyoruz. Bu boyalarda ihtiyacı olan okullarımızda kullanılacak. Boya firması ile Burhaniye Alperen Girgin kardeşimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Burhaniye’de okullara hayırsever firmadan boya desteği

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