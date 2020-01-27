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Burhaniye’de organik ürünler ilgi gördü

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Kırtık mahallesinde başlatılan organik üretim çalışmalarından olumlu sonuç alınırken, ürünlerde ilgi gördü.

Burhaniye’de organik ürünler ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Kırtık mahallesinde başlatılan organik üretim çalışmalarından olumlu sonuç alınırken, ürünlerde ilgi gördü. 16.Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında Cumhuriyet meydanında açılan stantta organik ürünler görücüye çıktı.
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kırtık mahallesinde 10 yıl önce kurulan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği, bu güne kadar önemli başarılara imza attı. Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta yer alan ürünleri tanıtan Dernek Başkanı Fikret Kara, “Yaz aylarında meyvesinden sebzesine kadar onlarca ürünümüz olmaktadır. Şimdi ise organik zeytinyağı, turşu, domates salçası ve elma sirkesi gibi ürünlerimiz var. Ürünlerimiz ilgi görmektedir. Yaz aylarında organik pazarı kuruyoruz. Ürünlerimizi yurdun değişik illerine gönderiyoruz. Ürün çeşidini artırmayı planlıyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. ,

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