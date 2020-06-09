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Burhaniye’de organik ürünler pazara gelmeye başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 13:24 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, sezonun ilk organik ürünleri pazara gelmeye başladı.

Burhaniye’de organik ürünler pazara gelmeye başladı

Burhaniye ilçesinde, sezonun ilk organik ürünleri pazara gelmeye başladı. Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Destekleme Derneği Başkanı Fikret Kara, önümüzdeki günlerde ürün çeşidinin artacağını söyledi.
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırtık mahallesinde yaklaşık 12 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, sezonun ilk ürünleri de pazara gelmeye başladı. Temmuz ayı içinde organik pazarın açılacağını anlatan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Destekleme Derneği Başkanı Fikret Kara, “Bu günlerde erik ve çilek gibi ürünlerimiz çıktı. Komşularımız çıkan bu ürünleri pazara getirmeye başladı. Önümüzdeki günlerde ürün çeşidi de artacak. Temmuz ayı içinde organik pazarımızı açmak istiyoruz. Ürünlerimiz ilgi görüyor. Bunun için her geçen yıl ürün çeşidini artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Burhaniye’de organik ürünler pazara gelmeye başladı

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