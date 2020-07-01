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Burhaniye’de pegasus heykeli ilgi gördü.

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.07.2020 17:04 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Ören Meydanı’nda bulunan Pegasus Heykeli ilgi görüyor.

Burhaniye’de pegasus heykeli ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Ören Meydanı’nda bulunan Pegasus Heykeli ilgi görüyor. Ören’in eşiz doğası ve plajına hayran kalan vatandaşlar 11 yıl önce Arkeolog ve heykeltrıraş Mustafa Kulkul tarafından yapılan Pegasus Heykeli ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Ören sahilinde hareketlilik başlarken, yurdun değişik yerlerinden gelen vatandaşlar Ören’in değişik yerlerinde bol bol hatıra fotoğraf çektirmeye başladı. İstanbul’dan gelen Hasan Alanbay ve oğlu Necmi Alanbay’da Ören Meydanında bulunan Pegasus Heykeli ile fotoğraf çektirdi. Ören’i çok sevdiklerini anlatan Hasan Alanbay, “20 yıldan beri yazları Burhaniye’de geçiriyorum. Ören eşiz bir yer. Sık sık Ören sahiline geliyorum. Burada bol bol hatıra fotoğrafı çekiyoruz. Bu gün de Pegasus Heykeli ile fotoğraf çektirdik. Herkesi Ören’e bekliyoruz” dedi.

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