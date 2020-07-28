YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de Polis kurban satıcılarını sahte paraya karşı uyardı

Burhaniye’de Polis kurban satıcılarını sahte paraya karşı uyardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.07.2020 16:22 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yaklaşan bayram nedeniyle kurban pazarları hizmete girerken, polis de pazarda sahte para uyarısı yaptı.

Burhaniye ilçesinde, yaklaşan bayram nedeniyle kurban pazarları hizmete girerken, polis de pazarda sahte para uyarısı yaptı. Kurban pazarına giden Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, satıcıları sahte paraya karşı uyarırken, çok sayıda broşür dağıttı.
Kurban Pazarı’na giden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden Türkan Yamiç, kurban satıcılarını ziyaret ederken, uyarılarda bulundu. Zaman zaman kurban pazarlarında sahte para olaylarının yaşandığını dikkat çeken Yamiç, “Size verilen paranın sahteliğinden şüphelenirseniz vakit geçirmeden bizleri arayın. Bu konuda bilgi sahibi olmanız için de dağıttığımız broşürleri dikkatlice okuyun. Bütün gayretimiz sizlerin mağdur olmanızı önlemek içindir” dedi. Kurbanlık satıcıları da, polislere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı 2 metre uzunluğunda! Gören şaşıp kalıyor: Kars'ta yakalandı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

PTT çalışanlarına bayram hediyesi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Sabahattin Ali Anı Evi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:57
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:33
Yatsı
22:08

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Tunalılar Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ayvalık Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

Burhaniyeli amatör balıkçıdan örnek davranış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.