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Burhaniye’de polisten motosiklet denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, polisler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son günlerde artırdığı uygulamalarını bu kez motosiklet sürücülerine yönelik yaptı.

Burhaniye ilçesinde, polisler tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son günlerde artırdığı uygulamalarını bu kez motosiklet sürücülerine yönelik yaptı. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel’in öncülüğünde ilçenin merkez mahallerinin giriş noktaları ile ana caddelerinde denetim noktası oluşturan polis, tüm motosikletleri tek tek durdurup inceledi, sürücülerinin evraklarını denetledi. Evrak eksikliği bulunan, kask takmayan abartılı egzoz kullanan ve tescilsiz motosiklet kullananlara cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletlere de el konuldu. 45 motosikleti denetleyen ekipler, 7 motosikleti trafikten men ederken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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