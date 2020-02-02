YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi

Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Burhaniye’de iş adamı Taşkın Bayrak’ın kızı Türk Hava Yolları Yer Hizmetleri(TGS) kurumsal iletişim görevlisi İlknur Bayrak, mesai arkadaşı Necmettin Çiftçioğulları ile nişanlandı.Ören Mahallesi’nde düzenlenen nişan törenine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç ile iş adamları ile kalabalık davetli grubu katıldı.Nişan töreninde, konukları kız babası Taşkın Bayrak ile damat babası Hayrabolu Borsa ve Ticaret Odası Başkanı Süreyya Çiftioğulları ile birlikte eşleri karşıladı.

Burhaniye’de iş adamı Taşkın Bayrak’ın kızı Türk Hava Yolları Yer Hizmetleri(TGS) kurumsal iletişim görevlisi İlknur Bayrak, mesai arkadaşı Necmettin Çiftçioğulları ile nişanlandı.
Ören Mahallesi’nde düzenlenen nişan törenine, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Cemal Akkılınç ile iş adamları ile kalabalık davetli grubu katıldı.
Nişan töreninde, konukları kız babası Taşkın Bayrak ile damat babası Hayrabolu Borsa ve Ticaret Odası Başkanı Süreyya Çiftioğulları ile birlikte eşleri karşıladı. Nişan yüzüklerini takan Ahmet Sucu’da gençlere mutluluklar diledi. Törende, Metin Çavdar yönetimindeki orkestranın çaldığı müzik konukları coştururken, ilk dansı genç nişanlılar yaptı. Konuklarda genç çifti yalnız bırakmazken, Trakya oyunları da ihmal edilmedi. İlknur Bayrak’ın babası Taşkın Bayrak ile oynadığı zeybek büyük alkış aldı. Nişan törenine damadın amcaları Mehmet ve Muzaffer Çiftçioğulları da katıldı. Konuklara teker teker teşekkür eden Taşkın Bayrak, düğünün bahara yapılacağını açıkladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Çanakkale’de sosyal konutlar ’riskli alan’ ilan edildi

Çanakkale’de sosyal konutlar ’riskli alan’ ilan edildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:44
Sabah
08:09
Öğle
13:27
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Canbay Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Vali Yazıcı Japonya Başkonsolosunu ağırladı

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.