Burhaniye’de şehir magandaları yol aydınlatmalarına zarar veriyor

Ören Mahallesi 2067 sokaktaki ışıklı taşların şehir magandaları tarafından sık sık kırılması mahalle halkını rahatsız etti.

Belediyenin Ören Meydanı ile bazı sokaklara döşediği dekoratif renkli taşlar yöreye güzellik katarken, son günlerde taşların sık sık kırılması da duyarlı vatandaşları üzdü. 2067 sokaktaki ışıklı taşların sık sık kırıldığını anlatan Ören Mahalle muhtarı İlker Kurt, ışıklandırmalara zarar veren magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Ören’in güzel bir yer olduğunu anlatan Muhtar İlker Kurt, “Eşsiz güzellikteki Ören Mahallemize belediyemiz böyle ışıklı yol yaptı. Bu, kent estetiğine ve Ören Mahallemize değer kattı. Maalesef birileri, şehir magandaları bu ışıklarımızı kırıyor. Biz şehir magandalarını kınıyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz yetkililerden. Belediyemiz, 2-3 defa bu taşları yenilenmesine rağmen, her defasında zarar veriliyor. Buna tepki gösteriyoruz. Biz bunları kıran şehir magandasının acilen cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Karabıyık da, “ Burhaniye’mize yapılmış bir hizmet var. Güzel bir hizmet. İnsanlar hakikaten beğenerek takdir ettiler. Ama, yapılan hizmetlerin bozulması, kırılması, yıpratılması insanları rahatsız ediyor. Buna hepimizin sahip olması lazım. Milletin paraları ile yapılan bir hizmet. Üzülüyoruz tabi. Olmaması gerekir. Olmaması için de herkesin duyarlı olması lazım. Yapanları uyarmamız lazım. Korunması gerekiyor” diye konuştu.

