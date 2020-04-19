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  4. Burhaniye’de sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ceza yazıldı

Burhaniye’de sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ceza yazıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulurken, sokaklar ve Ören sahilleri boş kaldı.

Burhaniye ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulurken, sokaklar ve Ören sahilleri boş kaldı. Vefa Sosyal Destek Grupları sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, yasağa uymayan 4 kişiye toplam bin 556 lira para cezası kesildi.
Burhaniye’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci hafta sonunda da sokaklar ve sahiller boş kaldı. Cumhuriyet Meydanı güvercinlere kalırken, Ören sahilleri de güneşli bahar havasına rağmen iki gün boyunca ıssızlığını korudu. Sokaklarda ve sahillerde denetim yapan polisler ve bekçiler 4 kişiye toplam bin 556 lira ceza yazıldı.

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