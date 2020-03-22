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Burhaniye’de TEMA Vakfı’ndan ’Dünya Su Günü’ açıklaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.03.2020 23:15 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, TEMA Vakfı Temsilcisi Özgür Aras, ’Dünya Su Günü’ nedeniyle bir açıklama yaptı.

Burhaniye’de TEMA Vakfı’ndan ’Dünya Su Günü’ açıklaması

Burhaniye ilçesinde, TEMA Vakfı Temsilcisi Özgür Aras, ’Dünya Su Günü’ nedeniyle bir açıklama yaptı. Aras yaptığı açıklama da, yer altı ve yer üstü su varlıklarının korunmasını istedi.
Burhaniye TEMA Vakfı Temsilcisi Özgür Aras, “TEMA Vakfı, bu yıl 22 Mart Dünya Su Günü’nü su varlıklarımızı havza esaslı ve tüm süreçlerde katılımcı bir yaklaşımla yönetme ihtiyacını vurgulayan “Havzanı Tanı Suyunu Koru” temasıyla karşıladı. Mevcut gündemden dolayı Dünya Su Günü etkinlikleri ileri bir tarihe ertelenirken, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, içinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarında; yeterli ve temiz suya erişimin, suyun iyi yönetiminin ve karar alma süreçlerinde katılımcılığın hayati olduğunun altını çizdi.
Ataç, şunları söyledi: "TEMA Vakfı, AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı tarafından fonlanan Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi kapsamında; havzalarda yaşayan vatandaşların havzalarını tanımaları, havzalarındaki su varlıklarının üzerindeki temel sorunlar konusunda bilinçlenmeleri ve havza esaslı su yönetimi plan ve politikalarının hayata geçirilmesini teşvik etmeyi amaçladığı ifade edildi. Katılımcı Nehir Havza Yönetimi Projesi kapsamında, şimdiye kadar yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, paydaş ziyaretleri ve Kamu - STK Su Diyaloğu Toplantısı ile özellikle havzalardaki sorunlar konusunda halkı temsilen bu havzadaki sivil toplum kuruluşlarının süreçlere katılımının önemi gündeme getirildi. Türkiye’nin çeşitli nehir-havza bölgelerinden davet edilen TEMA Vakfı Temsilcileri, ilgili kamu temsilcileri ve konuyla ilgili çalışan STK’lar sayesinde katılımcı nehir-havza yönetimi konusunda farkındalık arttırıldı. Umut Yeşertiyoruz”diye konuştu.

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