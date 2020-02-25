YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de uluslararası oryantiring şenliği yapılacak

Burhaniye’de uluslararası oryantiring şenliği yapılacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, uluslararası oryantiring şenliği düzenleniyor.

Burhaniye’de uluslararası oryantiring şenliği yapılacak

Burhaniye ilçesinde, uluslararası oryantiring şenliği düzenleniyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri içinde düzenlenecek olan şenliğe, Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan’da ekiplerin katılacağı açıklandı.
Burhaniye, uluslararası oryantiring şenliğine hazırlanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenecek olan şenliğe, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlık, belediye ve halk eğitimi müdürlüğü de destek oluyor. Şenliğe yurdun değişik yerlerinden çok sayıda ekibin katılacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “24 Nisanda Ören Mahallesi’nde düzenlenecek olan uluslararası oryantiring şenliği için bütün ekiplere davet mektupları gönderildi. Yurdun değişik yerlerinden çok sayıda ekip katılacak. Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan’ın katılmaları da kesinleşti. Çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Herkesi 24 Nisanda Ören’e bekliyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maçın ardından

Maçın ardından

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:27
İkindi
16:31
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Çetinel Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.