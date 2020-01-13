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  4. Burhaniye’de usta öğreticilik kursu başlıyor

Burhaniye’de usta öğreticilik kursu başlıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticilik kursa açılacak.

Burhaniye’de usta öğreticilik kursu başlıyor

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğreticilik kursa açılacak. Müdür Gürhan Kuştutan, 20 Ocakta başlayacak olan kursun 10 gün süreceğini söyledi.
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğrencilik kursu açılacak. Usta öğreticilik belgesi almak isteyenlerin başvurmalarını isteyen Gürhan Kuştutan, “Usta Öğreticilik belgesi almak isteyen vatandaşlarımız için kurs açılacaktır. Alanında ustalık veya işyeri açma belgesi olan veya alanında yüksekokul mezunu olanlara usta öğreticilik belgesi verilecektir. 2 haftalık bir kurs sonunda sınavı başardıkları takdirde usta öğreticilik belgesi almaya hak kazanılacaktır. Özellikle, Halk Eğitimi Merkezleri mevzuatında yapılan değişiklik ile usta öğreticilik belgesi zorunluluğu daha da önemli hale gelmiştir “ dedi. 20 Ocak 2020 tarihi pazartesi günü başlayacak olan kurs, hafta içi akşamları saat:18:00-20:30 arasında 10 gün sürecektir. Özellikle, işyerlerinde çırak/stajer öğrenci çalıştırmak isteyen ustalarımız veya işyeri sahiplerimizin mutlaka usta öğreticilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yanlarında çalıştırmak üzere çırak talepleri merkezimizce olumsuz cevaplandırılacaktır” dedi.

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