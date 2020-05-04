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Burhaniye’de Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşın hizmetinde

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, kaymakamlığın öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yüzlerce vatandaşa yardımcı oldu.

Burhaniye ilçesinde, kaymakamlığın öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yüzlerce vatandaşa yardımcı oldu. İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Vefa Sosyal Desek Grubu gönüllüleri takdir topladı.
65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerle, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık ve temizlik maddelerinin temini, bankacılık ve PTT işlemlerinin yerine getirilmesi gibi birçok ihtiyacı karşılamaya devam eden Sosyal Vefa Destek Grubu hafta sonu da yüzlerce vatandaşa yardım eli uzattı. Kaymakam Hüseyin Öner, ekiplerin üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması döneminde de vatandaşlara aralıksız hizmet verdiklerini söyledi. Burhaniye de, üç günlük sokağa çıkma yasağı döneminde 112, 155, 156 ve Sosyal Vefa Destek Grubunun 422 20 99 nolu iletişim hattına taleplerini ileten 330 vatandaşın ihtiyaçları giderildi.
Görevlilere teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Bu hizmetlerle birlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve PTT personellerinden oluşan Sosyal Vefa Destek Grubu ekipleri 2-3 Mayıs tarihlerinde, 2022 sayılı yasa kapsamında ödenen yaşlılık maaş ödemelerini 271 vatandaşımızın ikametinde bizzat gerçekleştirdi. İhtiyaçlarını temin için kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın hizmetinde olan Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek Grubu ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ederken vatandaşlarımız taleplerini 7 gün 24 saat boyunca 112, 155, 156 ve Vefa Sosyal Destek Grubunun 422 20 99 nolu İletişim Hattına iletmeye devam etsinler. “Evde kal Burhaniye” diyoruz, “Siz Evde Kalın Biz Getirelim” diyoruz.” dedi.

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