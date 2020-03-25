Burhaniye’de Vefa Sosyal Destek Grubu hizmete başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olmaya başladı. Kaymakam Hüseyin Öner, Vefa Sosyal Destek Grubunun. İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

Burhaniye’de, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları Burhaniye Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından giderilmeye başlandı. Kaymakam Öner, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaralar üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerini söyledi. Kaymakam Hüseyin Öner, “İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ikametlerini terk etmelerini kısıtlayan genelgesine müteakiben oluşturulan Burhaniye Vefa Sosyal Destek Grubu göreve başladı. Kırsal mahallerimizde olsun merkez mahallelerimizde olsun hem Kaymakamlık Vefa İletişim Merkezinin 112 üzerinden aldığı dolaylı çağrılar ile ve hem de 422 20 99 numaralı doğrudan hat üzerinden alacağı çağrılar ile diğer taraftan mahalle muhtarlıkları aracılığı ile taleplerini bildiren vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Burhaniye Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara hizmet ederken maske, eldiven ve bone gibi hijyen önlemlerini azami seviyede almaya özen gösteriyorlar. Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını evlerine teslim edecek. İlgili kurumlarımızla harekete geçmek için sizlerin bir telefonuna bakıyoruz. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız risk grubunda yer alan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmasını sınırlandırdı. Hepimizin sağlığı için bu tedbirlere uymalıyız. Biz emniyet, jandarma ve tüm kamu personelimizle ve belediye ekiplerimizin destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Kısıtlama kapsamındaki vatandaşlarımızın da gereğini yaparak yetkililere yardımcı olacaklarına inanıyorum” dedi.

