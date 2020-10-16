YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’de yağmur suyu kanalları yenileniyor

Burhaniye’de yağmur suyu kanalları yenileniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi yağmursuyu altyapı borularını yeniliyor.

Burhaniye’de yağmur suyu kanalları yenileniyor

Burhaniye Belediyesi yağmursuyu altyapı borularını yeniliyor. Burhaniye’de uzun yıllar önce döşenmiş yağmursuyu alt yapı boruları Belediye tarafından etap etap yenilenmeye başlandı.
İlçe merkezi Çay Caddesi civarında yağmursuyu borularını genişleterek yenileyen ekipler, muhtelif sokaklarda da çalışmalarına devam ediyor. Yağmursuyu giderlerindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve ilçedeki su taşkınlarının önüne geçilebilmesi için yapılan çalışmalarda Merkez Çay Caddesi ve civar sokaklarında yenileme işlemlerine başlandı. Borazan ve Değirmen sokakların Çay Caddesine bağlantılarının olduğu alanlarda yapılan altyapı çalışmalarında ortalama 800 metre yeni boru döşenecek. 220 metre borunun Çay caddesine, 180 metre borunun Değirmen sokak ve birleşimine döşeneceği borular Askeri Kışla önünde yapılacak 380 metre yeni boruyla Karınca deresine aktarılacak. 600 ve 800 Koruge tipi borunun döşeneceği muhitte yağmursuyu hattı döşendikten sonra yollar parke taş döşenerek düzenlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
12:59
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Arı Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”
MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen “Ülkü Tepe can çekişiyor”
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Manyas’a yeni tapu müdürü
Manyas’a yeni tapu müdürü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.