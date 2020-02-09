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  4. Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.Burhaniye’de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül, beyin kanaması geçirdi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde askere gitmeye hazırlanırken beyin kanaması geçiren 22 yaşındaki genç, 4 aylık yaşam savaşını kaybetti.
Burhaniye’de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül, beyin kanaması geçirdi. 28 Eylül’den bu yana doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti. Gökgül, Kocacami’de kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında Geriş Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç yaşında yaşama veda eden Gökgül, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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