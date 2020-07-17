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  4. Burhaniyeli iş adamının bisikletiyle uyumlu kıyafeti ilgi odağı oldu

Burhaniyeli iş adamının bisikletiyle uyumlu kıyafeti ilgi odağı oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, iş adamı Aydın Demirbaş, kullandığı pembe beyaz elektrikli bisikletine uygun kıyafeti ilgi odağı oldu.

Burhaniyeli iş adamının bisikletiyle uyumlu kıyafeti ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde, iş adamı Aydın Demirbaş, kullandığı pembe beyaz elektrikli bisikletine uygun kıyafeti ilgi odağı oldu. Motor kullanmayı sevdiğini anlatan 63 yaşındaki Demirbaş, elektrikli bisikletine uygun kıyafetler seçtiğini söyledi.
Burhaniye’de müteahhitlik ve inşaat malzemesi ticareti yapan Aydın Demirbaş’ın bindiği elektrikli bisikleti ve uyumlu kıyafeti ilgi gördü. Pembeli beyazlı elektrikli bisikletine, beyaz pantolon ve pembe tişörtle binen Demirbaş, ilgiden memnun olduğunu söyledi. Motor ve bisiklet kullanmayı sevdiğini anlatan 2 çocuk babası Demirbaş, “Bu elektrikli bisikleti bir iş karşılığı aldım. Rengi de hoşuma gitti. Şimdi pembe tişört ve beyaz pantolon giyiyorum. Bu da herkesin dikkatini çekiyor” dedi.

Burhaniyeli iş adamının bisikletiyle uyumlu kıyafeti ilgi odağı oldu

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