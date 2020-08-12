YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniyeli makineci, çocuklar için organik oyuncak yaptı

Burhaniyeli makineci, çocuklar için organik oyuncak yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, makine imalatçısı Muammer Tural, çocukları Çin malı oyuncaklardan kurtarmak amacıyla organik oyuncak imalatına başladı.

Burhaniyeli makineci, çocuklar için organik oyuncak yaptı

Burhaniye ilçesinde, makine imalatçısı Muammer Tural, çocukları Çin malı oyuncaklardan kurtarmak amacıyla organik oyuncak imalatına başladı. Küçüksanayi yeni dükkanlarda makine imalatı yapan Tural, organik oyuncaklara yoğun talep olduğunu söyledi.
Burhaniye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği altın kaplama Kanuni kılıcı ile adını duyuran Muammer Tural, çocukları sağlıksız oyuncaklardan kurtarmak için kolları sıvadı. Ahşaptan çeşit çeşit oyuncaklar yapan 54 yaşındaki Tural, “30 yıldır makine imalatı yapıyorum. Son zamanlarda imal ettiğim altın kaplama Osmanlı kılıçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerine hediye ettim. Şimdi de pandemi nedeniyle çocukları sağlığa zararlı oyuncaklardan kurtarmak için ahşaptan oyuncaklar yapmaya başladım. Bunların başında da Adramytteion antik kentinin simgesi olan Pegasus atı var. Piyasada sağlığa zararlı oyuncaklar var. Hazırladığım oyuncaklara velilerden, anaokullarından, otellerden ve büyük lokantalardan talep var. Oyuncakların tanesini 150 ile 500 lira arasında satıyorum” dedi.

Burhaniyeli makineci, çocuklar için organik oyuncak yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

50 yıl öncesini yeniden yaşadı

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:11
Öğle
13:19
İkindi
17:07
Akşam
20:16
Yatsı
21:45

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Işık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Yaşanabilir Edremit için sıfır atık

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.