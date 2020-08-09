YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniyeli makineci Savunma Bakanı Akar için altın kaplama kılıç hazırladı

Burhaniyeli makineci Savunma Bakanı Akar için altın kaplama kılıç hazırladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, makine imalatçısı Muammer Tural, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için altın kaplama kılıç hazırladı.

Burhaniyeli makineci Savunma Bakanı Akar için altın kaplama kılıç hazırladı

Burhaniye ilçesinde, makine imalatçısı Muammer Tural, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için altın kaplama kılıç hazırladı. Yakın zamanda kılıcı Akar’a ulaştıracağını anlatan Tural, Akar ile gurur duyduğunu söyledi.
Burhaniye Sanayi Sitesinde makine imalatı yapan 54 yaşındaki Muammer Tural, geçtiğimiz yıl hazırladığı altın kaplamalı Kanuni Kılıcını Tekirdağ mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verirken, değişik gazetelerde haber oldu. Bu güne kadar çok sayıda devlet büyüğüne kılıç hediye eden Muammer Tural, şimdi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için altın kaplama kılı hazırladı. Akar ile yıllar önce Çorlu’da tanıştığını anlatan Tural, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kılıç hediye ettim. Daha önce de eski genel kurmay başkanlarından Necdet Özel ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da kılıç hediye etmiştim. Şimdi ise Hulusi Akar paşamız için altın kaplama kılıç hazırladım. Önümüzdeki günlerde çerçevesini de yaparak en kısa zamanda sayın Akar’a ulaştıracağım. Onunla gurur duyuyorum. Ülkemizin medar-ı iftiharı Onu çok seviyorum” dedi.

Burhaniyeli makineci Savunma Bakanı Akar için altın kaplama kılıç hazırladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Alpaslan Baki Ertekin, “2 saat HES Kablo Kayserispor’u Konuştuk”

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:19
İkindi
17:09
Akşam
20:20
Yatsı
21:50

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Arı Eczanesi
Merkez
Dilara Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.