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Burhaniyeli mimar Mustafa Özcan oğlunun yanında toprağa verildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Burhaniye’de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı mimar Mustafa Özcan sevenleri tarafından toprağa verildi.Bir süre Mimarlar Odası temsilciliği yapan ve yüzlerce önemli projeye imza atan güler yüzlü ve sevecen kişiliği ile tanınan Mustafa Özcan, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Burhaniye’de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı mimar Mustafa Özcan sevenleri tarafından toprağa verildi.
Bir süre Mimarlar Odası temsilciliği yapan ve yüzlerce önemli projeye imza atan güler yüzlü ve sevecen kişiliği ile tanınan Mustafa Özcan, dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Burhaniye Devlet Hastanesinden alınan Mustafa Özcan’ın cenazesi 6 yıl önce kaybettiği oğlu Yiğit Samet Özcan’ın yattığı Taylıeli mezarlığına götürüldü. Oğlunun yanı başında toprağa verilen Özcan’ı, son yolculuğunda meslektaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Eşi Yasemin Özcan ile kardeşleri Yılmaz Özcan ve Ahmet Özcan ise cenaze töreni sonrası taziyeleri kabul ettiler. 30 yıldan bu yana Burhaniye’de serbest mimar olarak görev yapan Özcan’ın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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