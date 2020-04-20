YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniyeli öğrenciler Tubitak yarışmasında büyük başarıya imza attı

Burhaniyeli öğrenciler Tubitak yarışmasında büyük başarıya imza attı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.04.2020 17:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören ortaokul öğrencilerinin 11 projesi Tubitak Bursa bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören ortaokul öğrencilerinin 11 projesi Tubitak Bursa bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Projelerde görev alan 18 öğrenci ve öğretmenlerini kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğrencilerin Ankara’da yapılacak Türkiye finallerinde de başarılı olacaklarına inandığını söyledi.
Burhaniye Bilim Sanat Merkezinde, Müdür Murat Kırbıyık ve öğretmenlerinin öncülüğünde Eylül ayından beri hazırlanan öğrenciler, Tubitak Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 62 projeyle katıldı. Burhaniyeli öğrencilerin 11 projesi finale kalan 100 proje arasına girdi. Burhaniyeli öğrencilerin başarısı takdir toplarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, başarılı öğrencileri kutladı. Yarışmalara Eylül ayından beri hazırlandıklarını anlatan Müdür Bora Zihni, “Öğrencilerimizin 11 projesinin finale kalması ilçemiz açısından büyük bir başarıdır. Finale kalan 100 projeden 11’i bizim öğrencilerimizin. Bu da ilçe Bilim Sanat Merkezleri arısında bir rekordur. İnşallah, Ankara’daki Türkiye Finallerinde başarılı olacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık ve öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:17
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:58
Yatsı
21:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.