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Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere, belediye ile Burhaniye İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yaptırma ve Faaliyetlerini Destekleme Derneği’nin işbirliği ile 100 adet tablet dağıtıldı.Burhaniyeli öğrencilere geçtiğimiz hafta içinde 50 adet tablet dağıtılırken, dün de 50 tablet sahiplerini buldu.

Burhaniye ilçesinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere, belediye ile Burhaniye İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yaptırma ve Faaliyetlerini Destekleme Derneği’nin işbirliği ile 100 adet tablet dağıtıldı.
Burhaniyeli öğrencilere geçtiğimiz hafta içinde 50 adet tablet dağıtılırken, dün de 50 tablet sahiplerini buldu. Tabletler, Belediye Başkan Vekili Çiğdem Avcu ile Belediye Meclis üyeleri Songül Erkeskin, Serap Uysal ve Murat Turhan tarafından verildi. Tabletlerine kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. İlk kez tableti olduğunu anlatan Ecirin Doğmiş, “Benim ilk tabletim. Derslerime daha iyi çalışacağım. Verenlere teşekkür ederim.” dedi. Emine Demirbaş da, “ Tablet aldığım için çok mutluyum. Tabletim arızalanmıştı. Tamir edilemedi maalesef. Bende buraya tablet almaya geldim.” dedi. Velilerden Murat Polat ise, “Belediyemize teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde öğrencilerin gerçekten ihyacı olan eğitim aracı. Ben kendim ve veliler adına Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkan Vekili Çiğdem Avcu da, “ Eğitime destek amacıyla, Eğitime Destek Derneği ve Burhaniye Belediyesi işbirliği ile öğrencileri sevindirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 50 öğrencimize tablet dağıtılmıştı. Bu hafta gene 50 öğrencimize veriyoruz. Önümüzdeki haftalarda da gücümüz ölçüsünde gene desteğimiz devam edecek. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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