YURTHABER
  4. Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul’a gelin gitti

Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul’a gelin gitti

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Bülent Görmüş’ün kızı Psikolog Şeyma Nur Görmüş, gönlünü kaptırdığı Teğmen Hakan Çınar ile hayatını birleştirdi.

Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Bülent Görmüş’ün kızı Psikolog Şeyma Nur Görmüş, gönlünü kaptırdığı Teğmen Hakan Çınar ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğünü Burhaniyelileri buluşturdu.
Ahmet Akın Kültür Merkezinde Bülent Görmüş ve eşi Medine Görmüş konuklarını kapıda karşılarken, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ve Görmüş ailesinin yakınları genç çifti yalnız bırakmadı. İlk dansı Hakan Çınar ve Şeyma Nur Görmüş yaparken çiçeği burnunda çift göz kamaştırdı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğünde, genç çiftin yanı sıra davetliler de doyasıya eğlendi. Özel kıyafetler giyen kadınların kına yakma merasimi de düğüne ayrı bir renk kattı. Düğünde sonra, genç çift damadın görev yeri olan İstanbul’a uğurlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldıMilli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı
Gençler sabah namazında buluştuGençler sabah namazında buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Vali Yazıcı, OSB’de

Vali Yazıcı, OSB’de

Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Araçların camını kırıp hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı

BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ocak Pazar

İmsak
06:53
Sabah
08:23
Öğle
13:18
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Canan Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Başkan Orkan’dan yılbaşı mesaisi

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Dursunbey OSB’ye Yatırımcı Akını Sürüyor

Dursunbey OSB’ye Yatırımcı Akını Sürüyor

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.