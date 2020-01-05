Burhaniyeli Psikolog Şeyma İstanbul’a gelin gitti

Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından Bülent Görmüş’ün kızı Psikolog Şeyma Nur Görmüş, gönlünü kaptırdığı Teğmen Hakan Çınar ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğünü Burhaniyelileri buluşturdu.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde Bülent Görmüş ve eşi Medine Görmüş konuklarını kapıda karşılarken, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ve Görmüş ailesinin yakınları genç çifti yalnız bırakmadı. İlk dansı Hakan Çınar ve Şeyma Nur Görmüş yaparken çiçeği burnunda çift göz kamaştırdı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğünde, genç çiftin yanı sıra davetliler de doyasıya eğlendi. Özel kıyafetler giyen kadınların kına yakma merasimi de düğüne ayrı bir renk kattı. Düğünde sonra, genç çift damadın görev yeri olan İstanbul’a uğurlandı.

