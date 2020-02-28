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Burhaniyeli Taekvondocular Balıkesir birincisi oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.02.2020 13:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Taekvondocular okullar arası maçlarda Balıkesir birincisi oldu.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Taekvondocular okullar arası maçlarda Balıkesir birincisi oldu. Başarılı sporcular, 6-8 Mart tarihlerinde Marmaris’e yapılacak olan gurup maçlarına gitmeye hak kazandı.
Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu spor salonunda Milli Sporcu Yaşarnaz Güven’in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren taekvondocular. Edremit’te düzenlenen il birinciliklerine 5 sporcu ile katıldı. Yarışmalarda 2 sporcu Balıkesir birincisi olurken, 3 sporcuda ikinci oldu. Marmaris’te düzenlenecek grup karşılaşmalarına hazırlandıklarını anlatan Antrenör Yaşarnaz Güven, “Pazartesi, Salı, çarşamba ve perşembe günleri Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu spor salonunda antrenman yapıyoruz. Sporcularımıza güveniyorum. Marmaris’te de derece yapacaklarına inanıyorum” dedi.

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