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Burhaniyeli yazardan sazlı sözlü kitap tanıtımı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.06.2020 18:19 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yazar Belgin Sandıkçıoğlu Hancıoğlu İskele mahallesindeki bir çiğ börekçide kitabını imzalarken, kızı ve oğlu da yaş günü pastası getirdi.

Burhaniye ilçesinde, yazar Belgin Sandıkçıoğlu Hancıoğlu İskele mahallesindeki bir çiğ börekçide kitabını imzalarken, kızı ve oğlu da yaş günü pastası getirdi. Burhaniyeli sanatçı Tansu Aydalga’da yeni çıkardığı singlenin tanıtımını yaparken, sazı ve sözü ile etkinliğe renk kattı.
İskele Mahallesindeki Ali Hamamcıoğlu’na ait mekanda sanata dair sohbetler yapan Belgin Sandıkıoğlu Hancıoğlu, yayınladığı “Hayat Mazeret Sevmez” adlı kitabını tanıttı. Burhaniyeli sanatçı Tansu Aydalga ise gitar çaldı ve şarkı söyledi. Tansu Aydalga yeni çıkardığı singleyi de tanıttı. Yazar Belgin Sandıkıoğlu Hancıoğlu’nun çocukları da annelerine doğum günü sürprizi yaptı. Kesilen pasta konuklara ikram edilirken, sazlı sözlü kitap tanıtımı da ilgi gördü. Yazar Belgin Sandıkçıoğlu Hancıoğlu, kendisini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür ederken, kitap yazmaya devam edeceğini anlattı.

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