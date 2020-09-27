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Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneğinin Başkanı Süleyman Eruzunlar ve Yönetim Kurulu Üyesi Güven Buluş, Ankara da Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Burhaniyeliler Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneğinin Başkanı Süleyman Eruzunlar ve Yönetim Kurulu Üyesi Güven Buluş, Ankara da Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyarette Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen Bosna-Hersekli, Sancaklı ve tüm Boşnak şehitleri adına Çanakkale Şehitliği’nde anıt yapılması hususu görüşüldü.
Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliğine yeni atanan Adis Alagıc’e hayırlı olsun dileklerini ileten Burhaniye ekibi, Burhaniye Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneğinin faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Ziyaretin olumlu geçtiğini anlatan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Güven Buluş, “Ankara’da Bosna-Hersek Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Görüşmede büyükelçiye tüm Boşnak şehitlerini temsil edebilecek bir anıtın yapılmasının önemi konusundaki düşüncelerimizi aktardık. Aynı zamanda Burhaniye Rumeli ve Balkan Göçmenleri Derneğinin faaliyetleri konusunda büyükelçi bilgilendirilmiştir. Ziyarete Türkiye Bosna-Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ile İzmir Bosna-Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül de eşlik etmişlerdir. Olumlu bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

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