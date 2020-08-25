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Burhaniye’nin muhtarlıkları yenileniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi muhtarlık binalarının onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.Burhaniye’de ki mahallelerin muhtarlık binalarını düzenli aralıklarla tamir bakım ve boya işlemlerini yapan Burhaniye Belediyesi, son olarak Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık binasının sıva, çatı onarımı ve dış ve iç cephe boya badana çalışmalarını tamamladı.İlçede yerel yönetim basamaklarının başsında yer alan muhtarlık binalarına ayrı önem veren Burhaniye Belediyesi vatandaşların sıkça girip hizmet aldığı muhtarlıkların daha modern ve işlevsel olması için çalışmalarına devam ediyor.Başta binaların onarımlarını tamamlayan Burhaniye Belediyesi sıva işlerinin yanı sıra çatı onarımları ve boya badana işlemlerini gerçekleştiriyor.

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi muhtarlık binalarının onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Burhaniye’de ki mahallelerin muhtarlık binalarını düzenli aralıklarla tamir bakım ve boya işlemlerini yapan Burhaniye Belediyesi, son olarak Cumhuriyet Mahallesi muhtarlık binasının sıva, çatı onarımı ve dış ve iç cephe boya badana çalışmalarını tamamladı.
İlçede yerel yönetim basamaklarının başsında yer alan muhtarlık binalarına ayrı önem veren Burhaniye Belediyesi vatandaşların sıkça girip hizmet aldığı muhtarlıkların daha modern ve işlevsel olması için çalışmalarına devam ediyor.
Başta binaların onarımlarını tamamlayan Burhaniye Belediyesi sıva işlerinin yanı sıra çatı onarımları ve boya badana işlemlerini gerçekleştiriyor. Muhtarlık binalarının yanı sıra bahçelerinin de peyzaj ve bitki ekimlerini yapan ekipler, vatandaşların daha iyi ve modern hizmet alması için düzenli aralıklarla muhtarlıklarda çalışmalarını yürütüyor.
Vatandaşların hizmet anlamında ilk olarak kapısını açtıkları yer olan muhtarlıkları önemsediklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “İlçemizdeki birçok muhtarlığımızı baştan aşağıya komple yıkıp yeniledik. Akabinde birçok muhtarlık binamızı da tadilat ve tamiratlarını yaparak, vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasını sağladık. Muhtarlarımız bizim demokrasi adına ilk basamaklarımız. Vatandaşlarımızın bu sistemde ilk sorununu aktardığı merciler. Bu mercilerin bakım onarımlarıyla ilgili tüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

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