YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Burhaniye’nin tanıtım elçisi oldu

Burhaniye’nin tanıtım elçisi oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, İstanbul’dan gelen Necmi Alanbay, Ören sahilinin güzelliklerini paylaşırken, ilçenin tanıtım elçisi oldu.

Burhaniye ilçesinde, İstanbul’dan gelen Necmi Alanbay, Ören sahilinin güzelliklerini paylaşırken, ilçenin tanıtım elçisi oldu. Ören’in doğal güzellikleri ile işletmeleri fotoğraflayan Alanbay, sosyal medyada paylaşıyor.
İlçenin Ören mahallesindeki yazlığına gelen 56 yaşındaki Necmi Alanbay, sosyal medyadaki paylaşımları ile takdir topladı. Mavi bayraklı plajları ve bin 620 adet tarihi meşe ağaçları ile eşsiz bir tatil yeri olan Ören sahilinde yüzlerce fotoğraf ve video çeken Alanbay, bunları sosyal medyada paylaştı. Alanbay’ın paylaşımları ses getirdi. Ören’i çok sevdiğini anlatan Necmi Alanbay, “20 yıldır yaz aylarında Ören mahallesindeki yazlığımıza geliyorum. Ören’in güzelliğine hayranım. Herkesin Ören’i tanımasını istiyorum. Bu yüzden de çok sayıda paylaşım yapıyorum. Paylaşımlarım ses getirdi. Beni arayanlar otel ve pansiyon fiyatlarını soruyorlar. Ben de işletme sahiplerinden aldığım bilgileri paylaşıyorum. İnşallah, Ören, pandemi sonrası çok sayıda konuk ağırlayacak. Şimdiden tüm işletme sahiplerine hayırlı işler diliyorum” dedi. Ören mahalle muhtarı İlker Kurt’da Necmi Alanbay’a teşekkür ederken, Ören’in tanıtımına katkıda bulunan herkese minnettar olduklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:45
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.