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Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

22.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Brahima Sere, Karabük Valisi Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Vali Gürel, 27. Yasama Dönemi Türkiye-Burkina Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'in davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Büyükelçi Sere, Burkina Faso Kültür Ataşesi Edwige Zagre ve Burkina Faso Ekonomi Müsteşarı Ousmane Omar Barry'i makamında kabul etti.

Büyükelçi Sere ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet eden Gürel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sere ve beraberindeki heyet daha sonra Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

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