Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalı”

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindekiler, Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’ya uygulanan şiddeti protesto etti.

Genel Başkan Yazgan, Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’nın, denetlediği bir akaryakıt istasyonunda istasyon sahibi M.T. tarafından darp edilerek sözlü tacize maruz kalmasını şiddetle kınayıp, basın açıklaması yaptı.

“Kamu görevlisine uzanan el kırılmalıdır”

Devletin kamu görevlisine uzanan elin devlete uzanan el olduğunu söyleyen Yazgan, “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalıdır, çünkü bu el devlete uzanmıştır. Bilinmesini isteriz ki kamu görevlileri kimsenin kulu ya da kölesi değildir. Saldırganın fiziksel ve sözlü şiddet uygulamalarından oluşan fiili durum açıkça suçtur. Arkadaşımıza yapılan alçak saldırıyı şiddetle reddediyor ve kınıyorum” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nun 265 inci maddesinde görevi yaptırmamak için direnme suçunun üç yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını öngördüğünü belirten Yazgan, bu nedenle, Bardakcı’ya saldıran kişinin işledikleri fillerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 265.Madde kapsamında görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılmalarını istedi.