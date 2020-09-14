YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalı”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalı”

AMASYA HABERLERİ  | 14.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindekiler, Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’ya uygulanan şiddeti protesto etti.Genel Başkan Yazgan, Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’nın, denetlediği bir akaryakıt istasyonunda istasyon sahibi M.T.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindekiler, Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’ya uygulanan şiddeti protesto etti.
Genel Başkan Yazgan, Merzifon Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Murat Bardakcı’nın, denetlediği bir akaryakıt istasyonunda istasyon sahibi M.T. tarafından darp edilerek sözlü tacize maruz kalmasını şiddetle kınayıp, basın açıklaması yaptı.

“Kamu görevlisine uzanan el kırılmalıdır”
Devletin kamu görevlisine uzanan elin devlete uzanan el olduğunu söyleyen Yazgan, “Kamu görevlisine uzanan el kırılmalıdır, çünkü bu el devlete uzanmıştır. Bilinmesini isteriz ki kamu görevlileri kimsenin kulu ya da kölesi değildir. Saldırganın fiziksel ve sözlü şiddet uygulamalarından oluşan fiili durum açıkça suçtur. Arkadaşımıza yapılan alçak saldırıyı şiddetle reddediyor ve kınıyorum” dedi.
Türk Ceza Kanunu’nun 265 inci maddesinde görevi yaptırmamak için direnme suçunun üç yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını öngördüğünü belirten Yazgan, bu nedenle, Bardakcı’ya saldıran kişinin işledikleri fillerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 265.Madde kapsamında görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

“Sonuna kadar takipçisi olacağız”
Bardakcı’nın sonuna kadar yanında olduklarını vurgulayan Yazgan şu şekilde konuştu:
“Şiddete karşı kayıtsız şartsız tüm kamu görevlilerinin ve üyemizin yanında olarak, yetkililerin bundan böyle şiddeti sonlandıracak etkili önlemler alacağını ümit ve temenni ediyor, alçak saldırıya maruz kalıp yaralanan kardeşime acil şifalar; milyonlarca liralık vergi kaçağını fedakârca ortaya çıkarmaya çaba gösteren üyemize kazasız belasız bir hayat diliyorum.
Büro Memur Sen ailesi olarak her türlü tehdide karşı çalışanların kararlı çatısı, yegâne adresi ve gür sesi olmaya devam edeceğiz ve sürecin hukuki anlamda sonuna kadar takipçisi olacağız. Gelir Uzmanı Arkadaşımız Murat Bardakcı’nın sonuna kadar yanındayız.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
Karaali Caddesinde yenileme çalışması
Karaali Caddesinde yenileme çalışması
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı

Amasya Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:09
Öğle
12:37
İkindi
16:08
Akşam
18:55
Yatsı
20:16

Amasya Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Demet Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Kerem Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Alperen Bol Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kanser Hastası Emekli Öğretmenden Hayat Dersi
Kanser Hastası Emekli Öğretmenden Hayat Dersi
Nadas Alanlara Aspir Alternatifi
Nadas Alanlara Aspir Alternatifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.