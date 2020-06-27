Büro Memur Sen’den Başsavcıya ziyaret

Büro Memur Sen Muğla İl ve Milas İlçe Yönetimi, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında kamu çalışanlarının çalışma koşulları ve beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Büro Memur Sen Muğla İl Temsilcisi Murat Arslan ve Milas Temsilcisi Ramazan Şimşek, sendika yönetim kurulu üyeleri Ahmet Tayfun Kutun, Mustafa Albayrak, işyeri temsilcisi Şükrü Sülük eşliğinde Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında pandemi sürecinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başsavcı Yapar, sendika temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

