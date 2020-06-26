YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yazgan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yazgan çalışmalar hakkında bilgi verdi

KARABÜK HABERLERİ  | 26.06.2020 11:01 | Son Güncelleme

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Memur Sen Karabük Şube Temsilcisi Zeki Öz ve Büro Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Recep Başkaya ile birlikte Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.Kendilerini makamında kabulünden dolayı Vali Fuat Gürel’e teşekkür eden Yazgan, sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, nazik ziyaretleri için Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sendika çalışmalarında başarılar diledi.

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yazgan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Memur Sen Karabük Şube Temsilcisi Zeki Öz ve Büro Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Recep Başkaya ile birlikte Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.
Kendilerini makamında kabulünden dolayı Vali Fuat Gürel’e teşekkür eden Yazgan, sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, nazik ziyaretleri için Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sendika çalışmalarında başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:10
Sabah
05:11
Öğle
12:57
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

İlkay Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

DATÜB Gençlik Kolları, KBÜ Rektörü Polat ile görüştü

DATÜB Gençlik Kolları, KBÜ Rektörü Polat ile görüştü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karabük’te 1122 hanede PCR ve antikor testleri başlıyor

Karabük’te 1122 hanede PCR ve antikor testleri başlıyor

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.