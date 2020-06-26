Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yazgan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Halil Küçükdevlet, Memur Sen Karabük Şube Temsilcisi Zeki Öz ve Büro Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Recep Başkaya ile birlikte Vali Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti.

Kendilerini makamında kabulünden dolayı Vali Fuat Gürel’e teşekkür eden Yazgan, sendikanın yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, nazik ziyaretleri için Genel Başkan Yazgan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sendika çalışmalarında başarılar diledi.



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