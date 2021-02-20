"Burs müjdesi" milli sporcuları sevindirdi

EDİRNE (AA) - Milli sporcuların eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "milli sporcu bursu", çeşitli branşlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) çalışmalarını sürdüren sporcular ile Tekirdağ'daki milli sporcuları mutlu etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda, "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler." müjdesini vermişti. Edirne TOHM'da antrenmanlarına devam eden milli sporcu Elif Işkın (17), AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Türkiye'de spora ve sporcuya değer verildiğini belirten Işkın, "Okul ve spor arasında çok kalıyorduk. Bu süreçte artan desteklerle ikisinden birini seçmek zorunda kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederiz." dedi.

Milli sporcu Şeyma Kızmaz (19) ise milli sporcuların her alanda desteklendiğini belirterek, "Artık hem okulumuz hem de sporumuzu yapabiliyoruz. Ülkemizin bayrağını gururla yurtdışında dalgalandırıyoruz. Hedefimiz, ülkemize başarılar getirmek. Ben de dünya şampiyonu Yasemin Adar gibi olmak istiyorum." diye konuştu. Nurife Duman (20), milli sporcuların eğitimlerinde geri kalmadığını, milli sporcu bursu ile desteklerin artmasına sevindiklerini kaydetti. TOHM antrenörü Doğu Eminoğlu da devletin destekleriyle milli sporcuların okul-spor arasında ikilem yaşamadığını anlattı. Son dönemde spora ve sporculara desteklerin arttığını anlatan Eminoğlu, "Türkiye'de spor çığır açtı. Bizler bu dönemde antrenmanlarımıza devam ettik. İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaracağız." diye konuştu. -Tekirdağ Tekirdağ'da antrenmanlarını sürdüren milli sporcu Oğuz Tokgöz de uzun yıllar tekvando da Türkiye'yi temsil etmek istediğini dile getirdi. Spor dışı bir kariyer de yapmak istediğini vurgulayan Tokgöz, şöyle devam etti: