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Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

26.01.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Bursa-Ankara kara yolu Mezitler Bölgesinde etkili olan kar yağışının zaman zaman şiddetini artırması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Yetkililer, bazı tırların yol kenarında bekletildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

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