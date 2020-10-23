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Bursa Belediyeler Birliği Meclisi toplandı

BURSA HABERLERİ  | 23.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Bursa Belediyeler Birliği’nin 2020 yılı çalışma dönemi 2.

Bursa Belediyeler Birliği’nin 2020 yılı çalışma dönemi 2. olağan meclis toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Bursa’da merkez ve ilçe belediyelerinin üye olduğu Bursa Belediyeler Birliği’nin 2. olağan meclis toplantısı, 2019 yılı faaliyet raporunun okunup oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Birlik üyesi belediye başkanları ile seçilmiş belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılı mali kesin hesabı ile 2019 yılında üye belediyelerin personeline yönelik düzenlenecek eğitim ve teknik inceleme programları görüşüldü. Daha sonra Birlik Encümen Üyesi, Yerel Yönetimler Komisyonu ve Bütçe Mali İşler Komisyonu Üye seçimleri yapıldı.
Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birlik üyelerine 2021 yılında yapılacak faaliyetler ve eğitim seminerleri hakkında bilgiler verdi. Eğitim seminerlerinin önemine vurgu yapan Başkan Dündar, “Bursa Belediyeler Birliği olarak, bu yıl salgın sebebiyle bazı çalışmalarımızı gerçekleştiremedik. İnşallah, önümüzdeki dönemde bu salgın hastalıktan tamamen kurtulup, çalışmalarımızı daha sağlıklı bir ortamda sürdürürüz” dedi.

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