Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Bursaspor sıkıntılı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor'da yönetime aday olan isimler üzerinden yapılan eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Bursaspor'da yönetime aday olan isimler üzerinden yapılan eleştirilere açıklık getiren Aktaş, kendisinin birileri gibi sosyal medyada yazıp çizen sözde taraftarlardan değil gerçek bir Bursasporlu olduğunun altını çizdi.

Birilerinin kendisini sosyal medya üzerinden acımasızca yargıladığını ifade eden Aktaş, "Özellikle aday yönetim kurulundaki isimler üzerinden kendince ayar vermeye çalışanlar varsa yanlış anlamayın, pazar akşamına kadar bu süreç devam etti. Allah aşkına kim çıktı da ona engel olundu. Bursaspor'un şu an bir başkanı var ama fiili olarak hiçbir edimini yerine getirmeyen, hiçbir görev yapmayan bir yönetim var. Bu şehrin seçilmiş belediye başkanı olarak benden ne bekliyordunuz? Bu süreçte ben buna kayıtsız mı kalsaydım. Ben sadece üç günde telefon trafiğiyle yani makamımızın vermiş olduğu ağırlıkla, gücümüzü, çevremizi kullanarak tahtanın açılması ve gerekli takviyelerin yapılması noktasında bir hamlede bulundum." diye konuştu.

Aktaş, yönetime aday olan isimlerin her birinin kendi çapında kıymetli ve değerli isimler olduğunu vurgulayarak, "İsimleri tek tek inceleyin, hepsi kıymetli isimler. Başkan olmak zordur, yönetmek zordur ama böyle bir yola çıkıldı. Tekrar söylüyorum benim takım oluşturmak gibi bir derdim yok. Ben Bursaspor'a kafa falan yormayacağım. İnşallah seçilirlerse 27'sinde 13 tane kıymetli arkadaşımız var, onlar kafa yoracak. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sürece yasal çerçevede destek vereceğim." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 4 yıl 3 aylık sürede Bursaspor Kulübü'nde 4 başkanın görev yaptığını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfında hep gerçekten Bursaspor'a destek verdim. Bazen bunun adı göğüs reklamı oldu. Bazen sahanın temizliği, güvenliği oldu. Altyapıların bütün otobüslerini falan biz veriyoruz. Bakın tekrar söylüyorum geçmiş seneleri bilemem. Bursaspor'un yarım asırlık bir mazisi var, geçirdiği süreçler var ama Bursaspor sıkıntılı. Bursaspor'un bütün gelirleri temlikli. Şu an Bursaspor'un 1 lira bile geliri yok. Seyirciden alınan paranın tamamı, yayın gelirleri, Spor Toto Teşkilatı gelirleri borçlara gidiyor. Böyle bir yapı içinde eminim ki şu an ben bu konuya kayıtsız kalmış olsaydım o zaman da diyeceklerdi ki; 'Evet arkadaş Bursaspor'u sahipsiz bıraktınız'. Amaçları üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Şimdi destek zamanı, katkı zamanı. Ayakta durarak, doğru hamlelerle, özellikle altyapıdan sporcu yetiştirerek, kaynakları en doğru bir şekilde kullanarak yol yürünmesi gereken bir zaman. Hala birileri farkında değil ama Bursaspor düşme hattında. Bursaspor'un durumu hiç de yabana atılmayacak kadar ciddi. Bu kadar kritik bir ortam içinde Bursaspor'a hep beraber sahip çıkalım."

