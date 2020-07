Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sağlık personeli buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi süreci boyunca canla başla çalışan sağlık personeliyle bir araya geldi.

Korona virüs salgınının Türkiye ilk görüldüğü Mart ayı başından bu yana büyük bir özveriyle çalışan personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Büyükşehir’in sağlık çalışanlarıyla buluştu. Evde Bakım Hizmetleri Binası yanındaki Atıcılar Futbol Sahasında sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirilen buluşmaya, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar, Evde bakım hizmetleri ve Veteriner şube müdürlüğü biriminden personel katıldı.

Bir ‘Alo’ yeter

Zor geçen pandemi sürecinde şehir, belediye ve personel olarak güzel bir imtihan verdiklerini belirten Başkan Aktaş, bundan sonra da her şeyin iyiye doğru gideceğine inandığını vurguladı. İnsanlara verilecek manevi hazzın ve gönül huzurunun hiçbir maddiyatla ölçülemeyeceğini ifade eden Başkan Aktaş, özellikle evde bakım ve cenaze hizmetleri birimlerinin insanların en zor anlarında hizmet verdiğini hatırlattı. Acıların paylaştıkça azaldığını, mutlulukların da paylaştıkça çoğaldığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bir alo denmesiyle insanların en zor zamanı olan cenazesinde yanlarında oluyoruz. Evde bakım birimimizin önemini de bundan yararlananlar biliyor. Özellikle 60 ve üzeri yaştakilerle ilgilendiğiniz için yaptığınız iş daha önem kazanıyor. Bu iki birimin çalışmalarını vatandaş nezdinde önemsiyoruz. 13 Mart’ta başlayıp 31 Mayıs’a kadar olan süreçte 3 birimimiz de özveriyle vatandaşımıza hizmet etti. Birçok yerden bu konuda teşekkür aldım. Emeğinize ve yüreğinize sağlık” dedi.

Sürdürülebilir hizmet

Evde bakımda 144 kişinin, ilaçlamada 231, cenaze hizmetlerinde de 205 kişinin hizmet verdiğini belirten Başkan Aktaş, pandemi sürecinde ilaçlama konusunda ciddi çalışmaların yapıldığını aktardı. Başkan Aktaş, “Bursa sanayilerle iç içe yaşayan bir şehir. Bunun yanında bazı bölgelerde ince temizliğe önem verilmiyor. Bir lastik atığı veya su birikintisi bile sivrisineklerin oluşması için yeterli oluyor. Haşerenin oluşması için koca koca sıkıntılı alanlara gerek kalmıyor. İlaçlama konusu elbette çok yüksek maliyet gerektiren bir çalışma. İşin sürdürülebilir olması için makine ve ekipmanlarımızı doğru yerde ve zamanda kullanıyoruz” diye konuştu.

Yakın temasa dikkat

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın en iddialı kamu kurumu olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, evlatlarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir şehir bırakmak için tüm birimlerle birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Yeni normal denilen süreçte de herkesin dikkatli olmasını isteyen Başkan Aktaş, “Yakın temasta bulunan arkadaşların azami dikkatli olmasını istiyorum. Yeni süreçte belediye hizmetlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Evde bakım, cenaze işleri ve ilaçlama çalışanları, belediyenin en önemli ve en göz önünde işlerini yapıyorsunuz. İnsanlar her anımıza not veriyor. İyi bir yaklaşımda bulunup hizmet yaptığınızda hem size hem de kuruma hayır dualarda bulunuyorlar. Güler yüzü, tatlı dilinizi ve sabrınızı mutlaka ortaya koyun” dedi.