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"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı"nı 350 bini aşkın kişi gezdi

13.12.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bursa Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı"nı 350 bini aşkın kişi gezdi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in doğumunun 120'nci yılına atfedilen 2. Kitap Fuarı'nı 350 binden fazla kitapsever ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık'ta açılan fuar sona erdi.

Bursalıları açık kaldığı süre boyunca önemli kitap ve yazarlarla buluşturan fuarı 350 bini aşkın kitapsever ziyaret etti.

Fuara 120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şair katıldı.

Etkinlik kapsamında 200'e yakın imza etkinliği, 30 söyleşi programı, 2 panel ve 1 de sergi gerçekleştirildi, 350 binden fazla ziyaretçi ağırlandı.

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