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Bursa Büyükşehir Belediyesi arıcılığı destekliyor

BURSA HABERLERİ  | 22.11.2020 14:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl ’Yüzde 25 çiftçi katkılı kovan desteği projesi’ ile 277 üreticiye 2 bin adet arı kovanı dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de arıcılara 300 adet arıcılık kıyafeti, arı fırçası, petek tutacağı, deri eldiven ve körük gibi malzeme yardımında bulundu.Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ’Yüzde 25 çiftçi katkılı kovan desteği projesi’ ile 277 üreticiye 2 bin adet arı kovanı dağıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de arıcılara 300 adet arıcılık kıyafeti, arı fırçası, petek tutacağı, deri eldiven ve körük gibi malzeme yardımında bulundu.
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İklim ve bitki örtüsü bakımından arıcılığa oldukça elverişli olan Bursa’da arıcılığın gelişmesi için de her türlü desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl ’Yüzde 25 çiftçi katkılı kovan desteği projesi’ ile 277 üreticiye 2 bin adet arı kovanı dağıtmıştı. Tüm tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi arıcılara olan desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 300 adet arıcılık destek ekipmanını üreticilere dağıttı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik’in de katıldığı törende arıcılar, arıcılık kıyafeti, arı fırçası, petek tutacağı, deri eldiven ve körük gibi ekipmanlarına kavuştu.
Çiftçinin yanındayız
İklim ve bitki örtüsü bakımından arıcılığa oldukça elverişli olan Bursa’nın birçok noktasında arıcılık yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, "Arıcılık toprağa bağımlı olmayıp, topraksız veya az topraklı aileler için tek başına bir geçim kaynağı olabilmektedir. Aynı zamanda en ucuz ve en kolay istihdam oluşturan tek tarımsal faaliyettir. Çevreye ve doğaya doğrudan veya dolaylı hiçbir zararlı etkisi yoktur. Daha da önemlisi doğal denge için mutlak surette arılara ve dolayısıyla arıcılığa ihtiyaç vardır. Arıcılık projesi ile hem bölgemizde hem ülkemizde Bursa’nın üretimdeki payının arttırılması, Bursa’nın bu konuda söz sahibi olmasının sağlanması, iş gücünün alternatif tarımsal gelir faaliyetlerine yönlendirilmesi ve buna bağlı olarak da üreticilerimize ekonomik katkı sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu projenin; arıcılar için, Bursa’mız için ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

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