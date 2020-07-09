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Bursa Büyükşehir Belediyesi enerji doğru yönetilecek

BURSA HABERLERİ  | 09.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince toplam inşaat alanı 10 bin metrekareden fazla olan kamu yapıları için Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hale getirilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Enerji Yöneticisi Eğitim Programına katılıyor.Türkiye’nin ilk enerji verimliliği eylem planı olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince toplam inşaat alanı 10 bin metrekareden fazla olan kamu yapıları için her 10 bin metrekare için 1 Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi enerji doğru yönetilecek

Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince toplam inşaat alanı 10 bin metrekareden fazla olan kamu yapıları için Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hale getirilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Enerji Yöneticisi Eğitim Programına katılıyor.
Türkiye’nin ilk enerji verimliliği eylem planı olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince toplam inşaat alanı 10 bin metrekareden fazla olan kamu yapıları için her 10 bin metrekare için 1 Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlamaları hedefleniyor.
Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla BEBKA 2020 yılı Teknik Destek programına Enerji Yöneticisi Eğitimi için başvuruda bulundu. Kabul edilen başvurunun ardından sözleşme imzalanırken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin ilgili birimlerinden 20 teknik personel belirlenecek ve yetkilendirilmiş kuruluşlardan 10 günlük eğitim almaları sağlanacak. Büyükşehir tasarrufu altında bulunan 10 bin metrekareden fazla toplam inşaat alanına sahip hizmet binalarında görevlendirilmek personel, eğitimin ardından enerji yöneticisi sertifikası alacak. Proje kapsamında enerji yönetimi ve verimliliği konularında bilgi düzeyi ve kapasitelerinin geliştirilmesi adına farklı daire başkanlıklarında çalışan 20 teknik personel üç ay içerisinde eğitimlerini tamamlayarak, hizmet binalarında Enerji Yöneticisi olarak görevlendirilecek.

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