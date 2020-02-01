Bursa Büyükşehir Belediyesinden "altın işlemeli hediye" haberine yalanlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında yayınlanan "AK Parti'li belediyeden altın işlemeli hediyeler" başlıklı haberi yalanladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, hediye olarak dağıtmak amacıyla 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik alındığı yönündeki iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hediyelik 250 adet 24 ayar altın işlemeli tabak ve ibrik aldığı ve bu şekilde israfa yol açtığı şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır ve konu kasıtlı olarak çarpıtılmıştır. Öncelikle haberde sözü edilen hediyelik eşyalar, 2018 yılında ‘Temsil, Ağırlama ve Tanıtım Organizasyonları İle Kent Anı Objelerinin Tedariki Hizmet İşi’ ihalesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Bursa Kültür A.Ş. tarafından tedarik edilmiştir.

Bahsi geçen ürünler geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Bursa Kültür A.Ş’ye ait Cam Seramik İşleme atölyesinde imal edilmektedir. İstihdama da katkı sağlanan bu atölyede objeler, Bursa’nın tarihi dokusunu yansıtan geleneksel motiflerin, süsleme sanatlarında da kullanılan dekor boyasına az miktarda eklenen altın rengi yaldızın cam üzerine işlenmesiyle üretilmektedir."