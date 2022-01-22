Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURFAŞ, Uludağ'da tesis açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURFAŞ tarafından Uludağ 2. Oteller Bölgesi'nde açılan tesis, törenle hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın farklı noktalarındaki 9 sosyal tesiste geçen yıl 1 milyon 350 bin kişiyi misafir eden belediye, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a da bir sosyal tesis kazandırdı.

Teleferiğin 2. Oteller Bölgesi'ndeki son istasyonu olan Kurbağakaya İstasyonu'nun üst katını kafe ve restoran olarak dizayn eden Büyükşehir Belediyesi, Bursalıları Uludağ'da da BURFAŞ kalitesiyle buluşturacak tesisi törenle hizmete açtı.

Uludağ Sosyal Tesisleri'nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ’a gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla yararlanabileceği, nitelikli bir hizmetin sunulacağı tesisleri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hizmete açılan tesisin sadece kışın değil, yılın 12 ayı hizmet vereceğini aktaran Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmaların haziran ayında başladığı tesisimizi yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırımla tamamladık. Misafirlerimiz bu tesislerde deneyimli personelin güler yüzlü ve özenli hizmetini bulacak. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan tesislerimize özel yüzde 30 para puan yüklemesi yapılacak. Bunun yanında biliyorsunuz teleferikte cuma günleri halk günü uygulaması yapılıyor. Bu tesisimizde de cuma günleri halk gününe özel yüzde 50 para puan uygulaması gerçekleştireceğiz. Sosyal tesisimiz restoran kısmında et menüleri, fırında pide çeşitleri ve kafeterya kısmında zengin menü içeriğiyle hizmet verecek."

- Alan başkanlığında sona yaklaşıldı

Uludağ'da 7-8 farklı kurumun söz hakkı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak başlanan Uludağ Alan Başkanlığı konusunda da önemli bir mesafe alındığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Alan Başkanlığı ile ilgili geçen günlerde milletvekillerimiz ve ilgili bakanlıklarımızla bir online toplantımız oldu. Konu şubat ayında Meclis'e gelecek. Evet bütün kurumlar işin bir ucundan tutuyor ama bir birliktelik yok. İşte Alan Başkanlığı bu birlikteliği sağlayacak. Biz Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz. Altyapıyı bitirdik. Altyapı gereksinimleri noktasında BUSKİ marifetiyle ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Yine İller Bankası'nda sağlanan finansmanla hayata geçireceğimiz atık su arıtma tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Uludağ'ın 4 mevsim hizmet vererek, hem kent hem ülke ekonomisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz."

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin değeri olan Uludağ'ın hak ettiği yerde olması için hem genelde hem yerelde çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı alanında da önemli hizmetler yapıldığını kaydeden Özen, hizmete açılan sosyal tesisin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de artık günübirlik Uludağ'a çıkan vatandaşların da gönül rahatlığı ile yararlanabileceği bir tesis olduğunu belirterek, bölgeye yapılan yatırımlar nedeniyle Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Belediye Başkanı Aktaş ve protokol üyeleri sosyal tesisi gezdi.

BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da katıldı.

