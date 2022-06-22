Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Burak Çevik'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Burak Çevik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'dan libero Burak Çevik ile anlaşma sağladı.

Burak Çevik'in geride kalan sezon Arkas Spor formasıyla 10 maçta görev aldığının belirtildiği açıklamada, yeni transferin 2022-2023 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökeceği kaydedildi.



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