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Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u transfer etti

02.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Halit Kurtuluş'u transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Halit Kurtuluş'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Arkas Spor'dan Halit Kurtuluş'u kiraladı.

Daha önce iç transferde 5 isimle yeniden anlaşan, dış transferde ise 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursa temsilcisi, 2002 doğumlu ve 2,02 metre boyundaki orta oyuncuyla anlaşma sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde smaçör Dmitrii Bahov, smaçör Gökhan Gökgöz, pasör Murilo Radke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler'le yeniden anlaşmış, libero Caner Ergül, libero Burak Çevik, orta oyuncu Fatih Cihan, pasör çaprazı Metin Toy, smaçörler Erenhan Can, Emre Berat Fırat, Emre Batur ve Halil Dolaşık'ı kadrosuna katmıştı.

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