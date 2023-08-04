Bursa Büyükşehir personelinde yüzler gülüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iyileştirilen rakamları işçilerle bizzat paylaşırken, evli iki çocuklu en düşük maaş 19 bin 900 TL’ye çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye personelinin merakla beklediği maaşlardaki iyileştirme oranlarını, personelin yoğun katılım gösterdiği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Personele seslenen Başkan Aktaş, "Ofislerde çay taşıyan işçiden, örnek projelere imza atan mühendislere kadar yaklaşık 6 yıldır hep birlikte Bursa’nın geleceğini inşa ediyoruz. Sadece Bursa’da değil, Bartın’da sel oldu siz vardınız. Arhavi’de sel oldu siz vardınız. Manavgat’ta yangın oldu siz vardınız. Muğla’da yangın oldu siz vardınız. Kahramanmaraş’ta deprem oldu siz vardınız. Moldova’daki bir parkın düzenlenmesiyle alakalı yine siz oradaydınız. Bu çalışmalarda hepinizin emeği var. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Türkiye’nin çok kısa bir zaman diliminde çok büyük olaylara tanık olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, dünyayı etkileyen kovid salgını, ekonomik bunalım ve depremler silsilesinin ekonomiye olumsuz yansımaları olduğunu hatırlattı. Çalışanları enflasyona ezdirmemek, alım gücünü yükseltmek ve ekonomik açıdan refaha kavuşturmak için büyük bir gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Sizlerin alın terini korumak boynumuzun borcu. Yaptığımız iyileştirme ile ilgili farklı birimlerde çalışan personelimizle zaman zaman bir araya geldim. Sendika temsilcilerimizin taleplerini dinledik ve bütçeye ağır bir yük getirmesine rağmen büyük bir hassasiyetle hem maaşlarda hem de sosyal haklarda önemli iyileştirmeler yaptık” diye konuştu.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Belediye çatısı altında yer alan tüm şirketler arasında eşitliği sağlamak adına ciddi adımlar attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Eşit işe eşit ücret sağlama konusunda ideale yakın bir noktaya geldik. Bazı şirketlerimizin toplu iş sözleşmelerinde yer almayan hizmet yılı primi (kıdem zammı), aile yardımı, çocuk yardımı, bayram yardımı, yakacak yardımı, iş riski primleri ve ek sorumluluk tazminatları gibi ek ödenekler bu dönemde tüm şirketlerimiz nezdinde uygulamaya alınacak. Bu dönemde hayata geçirilecek olan seyyanen ödemeler, risk primleri ve ek sorumluluk tazminatları ile aynı risk gruplarında görev yapan çalışanlarımıza yapılacak eşit prim ödemeleri ile denge sağlanmış olacak” dedi.

İLK MAAŞTA HESAPTA

Sözleşmenin temmuz ayını kapsaaması nedeniyle enflasyon farkına ilave olarak yapılan tüm bu iyileştirmelerin ilk maaşta hesaplara yatacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu iyileştirmeler ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

Yapılan iyileştirme ile şirketlerin en düşük ücretli kadrolarında görev yapan 3 yıl kıdemli evli ve iki çocuklu çalışanın kadro net ücreti en az 19 bin 900 liraya çıkarılmış oldu. Yapılan düzenleme ile 55 TL olan yemek yardımı 105 TL’ye, 26 TL olan ulaşım yardımı 37 TL’ye çıkarıldı. Bugüne kadar toplu iş sözleşmelerinde hizmet yılı primi olmayan şirketlere en az 3 yıl kıdem şartı ile aylık brüt 70 TL kıdem zammı ödemesi yapılacak. Binek araç şoförü primi 200 TL’den 340 TL’ye, yol asfalt işçisi, kanalizasyon işçisi, içme suyu işçisi, atölye işçisi, endeks okuma işçisi ve operatör yardımcılarının risk primi de 450 TL’den 1080 TL’ye yükseldi. Fiilen açık alanda çalışan beden işçilerinin risk primi 250 TL’den 490 TL’ye çıkarılırken, bugüne kadar risk primi almayan gasilhane görevlileri ile hasta ve yaşlı bakım personeline de 490 TL risk primi getirildi. Her şirket özelinde farklı tutarlarda ödenmekte olan çocuk yardımı bedeli 127 TL’ye çıkarıldı.

Eşit işe eşit ücret dengesini sağlayabilmek adına normal enflasyon farklarına ilave olarak seyyanen yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere toplam 2000-6000 TL arasında değişen rakamlarda iyileştirmeler yapılacak.

