Bursa Büyükşehir’den karantinadakilere telefonlu destek

Bursa’da Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla her gün yaklaşık 400 aileye vitamin destek paketi ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzun süre evde kalmaya bağlı olarak psikolojisi bozulan vatandaşlara da telefonla psikolojik destek veriyor.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü Mart ayından buyana süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlara her türlü sosyal destekte bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte destek kapsamını daha da genişletiyor. Bu kapsamda evlerinde karantinada bulunan vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına C vitamini destek paketleri ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, özellikle uzun süre evde kapalı kalmaya bağlı psikolojik sorunlar yaşayan vatandaşlara da psikolojik destek sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM), 0224 716 30 67 numaralı “Psikososyal Destek Hattı” üzerinden ulaşan vatandaşlara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Bunun yanında BADEM’de görevli 6 uzman psikolog da karantina altındaki vatandaşları düzenli olarak telefonla arayarak, desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını soruyor. Son bir hafta içinde BADEM tarafından karantinadaki 207 kişiye telefonla ulaşılırken, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 15 kişi ile terapiye başlandı.

Ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

BADEM’e yapılan başvurulara göre, korona virüs ve karantina süreci beden sağlığında olduğu gibi ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Karantina boyunca tüm aile bireylerinin evde olması, aile bireyleri arasındaki iletişimin kuvvetlenmesi gibi olumlu bir etkiye yol açarken, hastalığın yaşam kaygısını artırdığı, uzun süre evde kalmanın içe kapanıklığa yol açtığı ve bu süreçte işe gidilememesi nedeniyle ekonomik kaygıların öne çıktığı görüldü. BADEM’den psikolojik destek talebinde bulunanların ağırlıklı olarak 25-35 yaş grubunda olması da özellikle çalışan kişilerin işten uzak kalmasına bağlı ekonomik kaygılar yaşadığını gözler önüne serdi.