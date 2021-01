Bursa Büyükşehir’in ihracat hedefi 1 milyon dolar

Bursa’da kaliteli üretimden ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda çiftçiye destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş., 2020 yılında 350 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Katma değeri yüksek ürünleri Bursalı çiftçilerle buluşturan Tarım A.Ş’nin 2021 yılı ihracat hedefi ise 1 milyon dolar.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. marifetiyle sürdürdüğü çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Kurulduğu günden beri çiftçilerin ihtiyaçlarını belirleyip, kalkınmalarına katkı sunacak örnek uygulamaları devreye alan Tarım A.Ş., Bursa’nın katma değeri yüksek tarımsal ürünlerini yerelde ve uluslararası platformlarda tanıtılmaya devam ediyor. Tarım ve Gıda alanında çok uluslu 5 Avrupa Birliği projesini halen sürdüren Tarım A.Ş., özellikle yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursalı çiftçilerle buluşturuyor. Üreticilere yüksek verimli fide ve fidan temini yapan Tarım A.Ş., fidan maliyetlerinin yarısını sübvanse ederken, çiftçilere kalan yarısını ise bir yıl ödemesiz 3 yıl vade ile hasattan hasada ödeme imkanı tanıyor.

Toprak bereketleniyor

Tarım A.Ş.’nin geliştirdiği projelerle Bursa tarımı her geçen gün katma değeri yüksek marka ürünler kazanıyor. Tarım A.Ş’nin 2018’den bu yana verdiği desteklerle yaklaşık 160 futbol sahası büyüklüğündeki bin 100 dekar alan katma değerli üretime kazandırıldı. Çıtayı sürekli yükselten Tarım A.Ş., 2023 yılı hedefini ise 700 futbol sahası büyüklüğünde 5 bin dekar alanı katma değerli üretime kazandırmayı amaçlıyor.

İhracat hedefi 1 milyon dolar

‘Tarihi İpek Yolunun Tarım Başkenti’, sloganıyla tüm dünyada fuarlara katılarak, Bursa’nın tarım ürünlerine yeni pazarlar arayan Tarım A.Ş., ihracatta da önemli bir mesafe kat etti. Siyah incir, armut, ayva, kestane, çilek, kivi, cennet hurması, nar, biber gibi ürünleri üreticiden dengeli fiyat politikaları ile alarak, piyasa fiyatlarının hem üretici hem satıcı hem de tüketici kanaatinde arzu edilen grafikte seyretmesini sağlayan Tarım A.Ş., 2020 yılında 350 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Almanya, Singapur ve Umman’a siyah incir, Hong Kong’a siyah incir, deveci armudu, kivi ve nar, Malezya’ya ise siyah incir, çilek, kestane, Trabzon hurması ve kivi sattı. Uludağ İhracatçılar Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarım İl Müdürlüğü, ihracatçılar ve üreticiler olmak üzere konunun tüm paydaşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Tarım A.Ş. 2021 yılında ihracatı 1 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Desteğe devam

Tarım A.Ş.’nin kırsal kalkınma hedefiyle yaptığı çalışmaları değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım AŞ’yi çiftçilerin üretim çeşitliliğine katkı sağlayan, onları eğiten, donanımlı ve bilimsel tarım yapılması noktasında çalışmalar yapan bir kurum haline getirdiklerini söyledi. Bursa’nın tarımsal üretimde ciddi potansiyelinin bulunduğunu, yaban mersini başta olmak üzere birçok üründe iklim, coğrafya ve flora gibi birçok avantaja sahip olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehrimizde katma değerli ürünlerin üretimini artırmak ve özellikle belli stratejik ürünlerde ön plana çıkmak, üreticimize bu alanda farkındalık kazandırmak istiyoruz. Sürdürülebilir ve izlenebilir projelerin peşindeyiz. Çiftçilerimizi yeni çeşitler ve farklı katma değerli ürünler ile geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.