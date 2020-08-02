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Bursa Büyüşehir’le üniversite tercih zamanı

BURSA HABERLERİ  | 02.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla yanlarında olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlenen YKS sınavı sürecinde Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi ile beraber “YKS’de Başarının Sırları” seminerleri düzenledi.

Bursa Büyüşehir’le üniversite tercih zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla yanlarında olduğu öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaları noktasında da yanlarında oluyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlenen YKS sınavı sürecinde Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi ile beraber “YKS’de Başarının Sırları” seminerleri düzenledi. Daha sonra 7 ilçedeki 30 farklı noktada YKS Deneme sınavı kitapçığı gençlere dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu kez koronavirüs salgını sebebiyle sınava evlerinde hazırlanan gençlerin tercih maratonu sürecinde yanında yer alıyor.
Doğru yapılan tercih sıralamasının sınav puanı kadar önemli olduğu süreçte, gençlerin mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi gençlere profesyonel destek sunuyor. Uzman rehber kadrosuyla 6-14 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kurulacak. Ayrıca günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih tırları da ilçelerde gezerek, doğru üniversite seçimi ve istedikleri bölüme girebilmeleri için gençler yönlendirilecek.

Bursa Büyüşehir’le üniversite tercih zamanı

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