Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından organize suç örgütü operasyonuyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne mensup 27 kişinin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bursa ve diğer illerde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının işlemlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği duyuruldu.

Gözaltı kararı bulunan diğer 3 kişinin de yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedilen açıklamada, soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 13 tabanca, çok sayıda fişek, çek, senet ve paranın ele geçirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.





