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Bursa ekonomisinin kalbinde korona temizliği

BURSA HABERLERİ  | 16.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi Vişne Caddesi ve Karlıdağ Caddesi’ni dezenfektanlı suyla baştan sona yıkadı.Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, korona virüs salgınını önlemek adına ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ederken sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan, Yıldırım’ın ticari yaşantısının lokomatifi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi Vişne Caddesi ve Karlıdağ Caddesi’ni dezenfektanlı suyla baştan sona yıkadı.

Yıldırım Belediyesi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi Vişne Caddesi ve Karlıdağ Caddesi’ni dezenfektanlı suyla baştan sona yıkadı.
Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, korona virüs salgınını önlemek adına ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ederken sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan, Yıldırım’ın ticari yaşantısının lokomatifi, dünya bebe ve çocuk giyim sektörünün kalbi Vişne Caddesi ve Karlıdağ Caddesi’ni dezenfektanlı suyla baştan sona yıkadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir yandan yıkama araçlarıyla caddeleri köpüklü su ile yıkarken ellerine fırça alan ekipler de sokakları baştan sona fırçalayarak temizledi.
Korona virüs ile mücadele konusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda hijyen çalışması yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren bizlerde hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için gerekli tüm tedbirleri aldık. Virüsün etkilerini en aza indirmek için 7 gün 24 saat çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu virüsle mücadelenin merkezinde hijyen yer alıyor. Bizlerde bu kapsamda Türkiye’nin en büyük bebe ve çocuk giyim konfeksiyonu sektörünün yer aldığı ve Yıldırım ticari yaşantısının lokomotiflerinden olan Vişne Ticaret Bölgesi’nde dezenfektanlı suyla yıkama çalışması gerçekleştirdik. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti tehlike geçene kadar devam ettirmeleri. Dikkatli olalım ki kendimizi, sevdiklerimizi ve şehrimizi bu virüs tehlikesinden koruyarak güzel günlere en kısa sürede el birliği ile ulaşalım” ifadelerini kullandı.

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